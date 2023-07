Morre em Curitiba o jornalista Gil Rocha aos 64 anos

Gil Rocha tinha 64 anos e era natural de Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

O jornalismo paranaense está de luto. Morreu na noite de sexta-feira (30), em Curitiba, o jornalista esportivo Gilberto Manoel Rocha. Mais conhecido como Gil Rocha, ele morreu em decorrência de uma parada cardíaca após complicações após um procedimento cirúrgico.

Segundo informações do G1, Gil Rocha tinha 64 anos e era natural de Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná. Começou a carreira na TV Coroados, hoje RPC Londrina.

Sempre apaixonado por esportes, Gil trabalhou em rádio, foi repórter, apresentador, narrador e um dos responsáveis pela implantação do Globo Esporte no Paraná.

Trabalhou na RPC por 33 anos e atualmente era diretor de jornalismo da CBN Curitiba.

Gil Rocha era casado com a jornalista da RPC, Ana Zimmerman. Ele deixa três filhos: Lucas, João e Pedro.

GOVERNADOR LAMENTA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamenta profundamente a morte do jornalista Gil Rocha, diretor de Jornalismo da CBN Curitiba.

“Gil foi um dos grandes nomes do jornalismo paranaense. Ele participou das principais conquistas dos clubes do nosso Estado como jornalista esportivo, era uma referência da televisão brasileira, e atualmente comandava o noticiário da CBN. Dono de uma voz marcante, era uma pessoa muito generosa. Que Deus conforte todos os familiares nesse momento difícil”, afirmou Ratinho Junior.

Fonte: G1 Paraná

