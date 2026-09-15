Morre em Curitiba o cantor paraense Davi Leão, vocalista da banda Red Velvet

Artista estava internado no Hospital das Clínicas e sofreu uma parada cardíaca ao apresentar um quadro de sepse

O cantor paraense Davi de Leão Reis, conhecido como Davi Leão, morreu aos 40 anos em Curitiba (PR), neste domingo (13). Ele foi vocalista das bandas Red Velvet e Quadraphonic.

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Amigos e integrantes das bandas confirmaram a informação nesta terça-feira (15). O artista estava internado no Hospital das Clínicas e sofreu uma parada cardíaca aoapresentar um quadro de sepse, após contrair uma infecção diagnosticada na semana passada.

Davi Leão ganhou destaque nos palcos de Belém (PA), com shows em casas de pop e rock, além de apresentações em festivais e eventos privados. Em agosto, mudou-se para Curitiba, onde pretendia recomeçar a trajetória profissional na música.

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A morte provocou comoção entre músicos, amigos e fãs. Nas redes sociais, artistas paraenses e pessoas próximas publicaram mensagens de despedida. "Uma perda para a música, para o rock e pela amizade. Davi Leão é o que espero de um músico independente de sua fama: humildade e amizade", declarou o DJ Dan Botelho.

Em nota, o Cineclube Paraense reconheceu a importância de Davi Leão para o cenário cultural paraense. "A música paraense se despede de uma de suas vozes", diz um trecho da manifestação, que também enviou condolências aos amigos e familiares do cantor.

"Extraordinário, carismático e cheio de sonhos, Davi deixa uma marca que vai muito além da música. Ficam a saudade e a gratidão por todos os momentos que ele nos proporcionou em cima do nosso palco", declarou uma casa de shows de rock em Belém.