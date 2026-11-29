Morreu neste domingo (29), aos 93 anos, Olga Rodrigues da Silva, conhecida em Curitiba por recolher e restaurar brinquedos descartados no lixo para presentear crianças de baixa renda. Ela estava internada no Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns. O velório será realizado na Capela 2 do Cemitério Municipal do Boqueirão, onde também ocorrerá o sepultamento, às 15h desta segunda-feira (30).

-LEIA MAIS: Veículo que faria entrega em velório colide com bitrem na BR-376 em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Natural de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, a empregada doméstica aposentada vivia há seis décadas no bairro Boqueirão, na capital paranaense. Ao longo dos anos, Dona Olga conquistou a admiração de moradores e vizinhos ao transformar bonecos e bichos de pelúcia encontrados no lixo em presentes de Natal. Com o auxílio de sua máquina de costura, ela realizava os consertos e confeccionava roupas novas para os itens. Quando questionada sobre a motivação do gesto, costumava afirmar que desejava proporcionar às crianças a alegria de ganhar os brinquedos que não teve durante a própria infância.

Além da atuação solidária, Dona Olga era referência de envelhecimento ativo na região. Ela frequentava aulas de hidroginástica, participava de festivais de dança e foi eleita por dois anos consecutivos Rainha da Terceira Idade da Regional Boqueirão. Em janeiro de 2025, era a aluna mais idosa das atividades esportivas da Rua da Cidadania do bairro e, em julho deste ano, chegou a desfilar como modelo no evento Boqueirão Fashion.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Curitiba lamentou o falecimento e destacou a trajetória da moradora. “Moradora do Boqueirão há mais de seis décadas, dona Olga deixa um legado de solidariedade, vitalidade e amor ao próximo, além de uma trajetória inspiradora de envelhecimento ativo e participação na vida da cidade”, declarou a administração municipal.