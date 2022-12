Morre criança que teve 70% do corpo queimado em acidente na BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A madrasta de Antonella também morreu no acidente, ocorrido na última quinta-feira (22)

Morreu, na madrugada desta quarta-feira (28), a criança, de 10 anos, que teve 70% do corpo queimado após o caminhão em que ela estava, junto do pai e da madrasta, tombar em um trecho da BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na última quinta-feira (22). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o veículo transportava piche e, assim que se acidentou, a substância vazou e causou queimaduras graves na garota, identificada como Antonella Hoffmann.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu após o pai da menina, de 51 anos, perder o controle da direção e o caminhão ir em direção a um barranco às margens da rodovia. Com o impacto, o veículo de grande porte acabou tombando e espalhando toda a carga de piche pelo chão.

Relembre: Mulher morre e criança sofre queimaduras após caminhão tombar na 376

continua após publicidade .

Durante a colisão, a madrasta de Antonella, de 34 anos, foi ejetada do caminhão e morreu na hora. Já a criança, também ejetada do veículo, sofreu queimaduras de segundo grau, causadas pelo piche derramado na pista. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.



A menina foi levada para um hospital de Ponta Grossa, onde ficou internada por 6 dias, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

A morte de Antonella, que residia com a família em Paiçandu, causou comoção.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News