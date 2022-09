Morre caminhoneiro vítima de acidente grave na BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cleiber Spada, de 38 anos

O caminhoneiro Cleiber Spada, de 38 anos, faleceu após sofrer um grave acidente na avenida Presidente Kennedy, trecho urbano da BR-376 em Ponta Grossa, no início da manhã de ontem (16). A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no final da tarde. Cleiber atualmente morava com a esposa na cidade gaúcha de Carlos Barbosa, mas há alguns anos morou na Linha Ramenzoni, interior de Pinhalzinho, onde parte da família da vítima reside atualmente.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu no km 497 (próximo ao trevo Vendrami), quando o caminhão de Cleiber, carregado com laticínios, acabou batendo na traseira de outra carreta, que estava parada em parte da pista sentido Norte do Paraná após apresentar problemas mecânicos.

fonte: Foto: Marcio Lopes / aRede O acidente aconteceu no km 497 (próximo ao trevo Vendrami)

continua após publicidade .

Com o impacto da batida, segundo informações apuradas no local, o homem chegou a sofrer uma parada cardíaca e teve diversos ferimentos graves, sendo encaminhado pelo Samu e por equipes do Corpo de Bombeiros, com socorristas do Siate, para o Hospital Universitário Regional como vítima grave. O caminhoneiro, que vinha do Rio Grande do Sul, havia descarregado parte da carga no Distrito Industrial de Ponta Grossa e seguia para Castro.



O motorista do caminhão que estava parado, de 54 anos, não se feriu; a carreta estava carregada com adubo e seguia de Paranaguá para a cidade de Toledo. Além das equipes de socorros, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local para atendimento ao acidente.

Com informações aRede.

Siga o TNOnline no Google News