Morre cachorro que foi baleado junto de jovem no PR

Um homem de 27 anos ficou ferido ao ser atingido por vários disparos de arma de fogo no Bairro Santa Cruz na noite deste sábado (16), em Cascavel, no Oeste do Paraná. O cachorro dele também foi atingido pelos tiros e acabou morrendo no local.



continua após publicidade

A ocorrência foi registrada na Rua Guaranis, onde o rapaz foi atingido por cerca de dez projéteis, com ferimentos na região pélvica, tórax e pernas.

A vítima estava em estado de choque e com ferimentos graves. O homem foi socorrido pelo Siate e encaminhado para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

continua após publicidade

O tenente Delai do Corpo de Bombeiros responsável pelas equipes de socorro no local deu detalhes sobre o atendimento.

"A vítima sofreu várias perfurações na região pélvica, no tórax e nas pernas. O cãozinho infelizmente veio a óbito em razão dos disparos", disse.

Equipes das forças de segurança registraram o fato e deram início às diligências para elucidar o caso.

As informações são da CGN.

Siga o TNOnline no Google News