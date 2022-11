Morre cachorro abandonado por policial ambiental no Paraná

Da Redação

O abandono do cão foi flagrado por câmeras de segurança

Morreu nesta sexta-feira (25),o cachorro que foi abandonado em uma estrada rural pela policial ambiental Vanessa Soranzo, em Guarapuava, na região central do Paraná. O cão estava internado em uma clínica de reabilitação desde que foi resgatado pelo Canil Municipal, em outubro. O abandono do cão foi flagrado por câmeras de segurança.

Conforme a instituição, o cão tinha um problema neurológico. Ele ficou um mês internado. Ainda de acordo com o Canil Municipal, o animal precisou ser sacrificado porque não estava mais respondendo aos tratamentos de saúde e entrou em estado vegetativo.

A Polícia Civil informou que continua investigando se houve crime de maus-tratos por parte da policial Vanessa Soranzo. A defesa da suspeita afirmou que a doença do animal era anterior ao abandono, que ela agiu em um momento de angústia. Afirmou, também, que a policial arcou com as despesas do tratamento.

Abandono

A policial ambiental Vanessa Soranzo é suspeita de abandonar o cachorro em Guarapuava. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro branco para em uma estrada rural, em frente a uma propriedade, e uma mulher abre a porta. Ela tira um cachorro de dentro do veículo e depois vai embora.

O cão ainda corre atrás do carro. Ele foi acolhido pela prefeitura após ficar dois dias na rua. Pela identificação do veículo, a polícia localizou a suspeita e o pai dela, que era o motorista no dia do abandono. Eles foram liberados após prestarem depoimento.

O crime de maus-tratos contra animal tem pena prevista de multa e pode levar à prisão de dois a cinco anos.

