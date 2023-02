Morre apucaranense Valduir Pagani, pioneiro da publicidade em Londrina

Da Redação

Valduir Pagani, faleceu aos 77 anos

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (24), o apucaranense Valduir Pagani, aos 77 anos, publicitário renomado de Londrina. Pagani era fundador, diretor-presidente da Engenho Propaganda e ganhou vários prêmios na área. A agência foi fundada em agosto de 1973 e completa 50 anos em 2023.

De acordo com amigos, o profissional lutou bravamente contra um câncer. O velório acontece nesta sexta, a partir das 12h no cemitério Parque das Allamandas e o sepultamento, às 17h no mesmo local.

A morte do publicitário gerou grande comoção Apucarana, onde deixa familiares e muitos amigos, em Londrina, onde fez sua carreira profissional e em todo Paraná. O trabalho dele era reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Pagani deixa esposa, filhos, netos e muitos amigos que lamentam o falecimento.

"AMIGOS, O PUBLICITÁRIO Valduir Pagani PARTIU!!! Ele era um dos mais antigos e experientes profissionais de propaganda de Londrina. Valduir foi fundador da agência Engenho Propaganda e ex-presidente da AREL. Ele combateu o bom combate e lutou bravamente contra um câncer. Que Descanse em Paz!!! Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus por sua existência que foi de grandes realizações na vida pessoal e profissional. Que JESUS console a companheira de uma vida , Dirleni Pagani, e seus filhos, nora, netos e amigos", publicou uma amiga nas redes sociais.



"Ah, que notícia triste. Nosso amigo de longa data. Deixo aqui meus sinceros sentimentos de pesar a esposa e a todos os familiares e amigos", escreveu outro amigo

"Estou desolado. Muito triste com a notícia. Valduir foi um grande homem e um bom amigo. Vá em paz. Deus o abençoe", publicou um amigo

"Referência e inspiração para uma geração de comunicadores. Que Deus dê forças a todos os amigos e familiares para conviver com a saudade", publicou um amigo

