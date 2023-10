Morre aos 96 anos, Ivan Fontoura, irmão do ator Ary Fontoura

O médico pediatra Ivan Beira Fontoura morreu aos 96 anos de idade, na manhã desta quinta-feira (12), em Curitiba (PR). A notícia foi divulgada pelo irmão mais novo de Ivan, o ator Ary Fontoura, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Ivan Fontoura marcou a história da pediatria paranaense. Durante anos, o médico atuou voluntariamente no tratamento de crianças na no Litoral do Estado. Ivan Fontoura foi diretor-presidente do Hospital Pequeno Príncipe, referência nacional em pediatria, e o responsável pela instalação da UTI Neonatal do centro médico, que hoje leva o seu nome.

O Governo do Paraná chegou a divulgar uma nota lamentando a morte do médico. “Me solidarizo à família e amigos neste momento de dor e tristeza. O doutor Ivan foi um profissional de muita competência, que atuou com humanidade e que deixa legado valoroso ao nosso Estado. Foi um combatente incansável pela saúde das crianças paranaenses”, afirmou o governador Ratinho Junior.

