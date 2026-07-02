Morre aos 82 anos Joana Salete Nacif, ex-primeira-dama de Mandaguari

Internada desde o fim de junho, pioneira era conhecida pela generosidade e dedicação à história do município

A ex-primeira-dama de Mandaguari, Joana Salete Jorge Nacif, faleceu na noite da última quarta-feira (1º) aos 82 anos. Conhecida carinhosamente na comunidade como dona Joaninha, ela estava internada desde o dia 24 de junho no Hospital Paraná, em Maringá, onde passava por um tratamento de saúde.

Ela foi casada com o ex-prefeito Alexandre Elias Nacif, o Xandu, já falecido, e ocupou o posto de primeira-dama do município do norte paranaense em duas gestões distintas, deixando um legado de contribuição para a história e o desenvolvimento local.

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Moradora tradicional da Rua Firmino Corazza, Joana construiu uma trajetória marcada pela forte presença comunitária e pela atuação pública na cidade. No ano de 2004, ela chegou a disputar uma vaga na Câmara Municipal de Mandaguari pelo antigo Partido da Frente Liberal (PFL), ocasião em que obteve a votação necessária para figurar na suplência do legislativo local.

Além de sua representatividade na política municipal, dona Joaninha era descrita por moradores e conhecidos por sua simpatia, generosidade e envolvimento social.

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Na culinária local, ela também se destacava por seus dotes gastronômicos e ficou bastante conhecida na região pelo preparo de um quibe cru tradicional, muito elogiado pela comunidade. Os horários e locais relativos ao velório e ao sepultamento da ex-primeira-dama ainda não foram divulgados oficialmente pela família.

