TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PERDA NA PM

Morre aos 79 anos o Cabo Da Silva, policial mais antigo em serviço da PMPR

Lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar, em Sarandi, o PM estava afastado há alguns meses em decorrência da luta contra o câncer

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 20:14:29 Editado em 17.05.2026, 20:14:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre aos 79 anos o Cabo Da Silva, policial mais antigo em serviço da PMPR
Autor A morte de Da Silva provocou comoção entre colegas, amigos e pessoas que conviveram com ele ao longo da carreira - Foto: Redes Sociais

Morreu neste domingo (17), aos 79 anos, em Sarandi (PR), o policial militar Delcidio Alves da Silva, o Cabo da Silva, reconhecido como o policial militar mais antigo da ativa na Polícia Militar do Paraná (PMPR). O policial veio a óbito após complicações decorrentes de um tratamento contra o câncer. A morte de Da Silva provocou comoção entre colegas, amigos e pessoas que conviveram com ele ao longo da carreira.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), em Sarandi (PR), ele fazia parte da ativa da PM por integrar um programa especial do Governo do Estado. O cabo estava afastado das atividades operacionais nos últimos meses em razão da doença. Nas redes sociais, mensagens de despedida destacaram a dedicação, a disciplina e o legado deixado pelo militar dentro da corporação.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O velório ocorre na Capela Prever, em Sarandi, e o sepultamento está marcado para as 13h desta segunda-feira (18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cabo Da Silva notícias locais Obituário PMPR policial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV