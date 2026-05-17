Morre aos 79 anos o Cabo Da Silva, policial mais antigo em serviço da PMPR

Morreu neste domingo (17), aos 79 anos, em Sarandi (PR), o policial militar Delcidio Alves da Silva, o Cabo da Silva, reconhecido como o policial militar mais antigo da ativa na Polícia Militar do Paraná (PMPR). O policial veio a óbito após complicações decorrentes de um tratamento contra o câncer. A morte de Da Silva provocou comoção entre colegas, amigos e pessoas que conviveram com ele ao longo da carreira.

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Lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), em Sarandi (PR), ele fazia parte da ativa da PM por integrar um programa especial do Governo do Estado. O cabo estava afastado das atividades operacionais nos últimos meses em razão da doença. Nas redes sociais, mensagens de despedida destacaram a dedicação, a disciplina e o legado deixado pelo militar dentro da corporação.



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O velório ocorre na Capela Prever, em Sarandi, e o sepultamento está marcado para as 13h desta segunda-feira (18).