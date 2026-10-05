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Morre aos 59 anos Carlos Alberto Dias, ex-jogador da Seleção Brasileira

Histórico recente de problemas cardíacos é a causa mais provável

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre aos 59 anos Carlos Alberto Dias, ex-jogador da Seleção Brasileira
Autor Carlos Alberto Dias morreu aos 59 anos - Foto: Divulgação

Morreu nesta segunda-feira (5), aos 59 anos, Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, Operário Ferroviário e atual técnico do Ypiranga (PE). A informação foi divulgada pelo clube pernambucano.

-LEIA MAIS: Polícia Civil identifica homem encontrado morto em Apucarana

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Segundo o clube, Carlos Alberto apresentou um quadro de fadiga, febre, vômitos e diarreia no sábado (3) e foi medicado. Na manhã de domingo (4), com a persistência dos sintomas, o treinador deu entrada na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, onde recebeu atendimento e foi liberado após apresentar melhora.

Por volta das 22h do mesmo dia, Carlos Alberto voltou a passar mal e apresentou dores no peito. O técnico retornou à unidade de saúde e, após avaliação, foi encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para atendimento cardiológico. Ele, no entanto, não resistiu.

Ainda de acordo com o Ypiranga, o clube prestou assistência ao treinador durante todo o período e acompanhou a situação. Carlos Alberto tinha histórico de procedimento cardiológico realizado havia aproximadamente 10 meses.

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Carreira de Carlos Alberto

Carlos Alberto Dias nasceu em maio de 1967, em Brasília, e iniciou a carreira profissional no Matsubara, do Paraná. Ao longo da trajetória como jogador, o ex-meia defendeu alguns dos principais clubes do futebol brasileiro e acumulou títulos estaduais.

Pelo Coritiba, conquistou o Campeonato Paranaense de 1989. No Botafogo, foi campeão carioca em 1990, inclusive marcando o gol do título, e vice-campeão brasileiro em 1992. Depois, vestiu a camisa do Vasco, onde conquistou o bicampeonato carioca em 1992 e 1993. Em 1996, levantou novamente o Campeonato Paranaense, desta vez pelo Paraná Clube. Entre 2005 e 2006, Carlos Alberto atuou como meia no Operário Ferroviário, time de Ponta Grossa.

Carlos Alberto também teve passagens por Grêmio, Ceará e pelo futebol japonês. Em 1992, foi convocado para a seleção brasileira e disputou dois amistosos pela equipe nacional.

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Com informações do portal aRede

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Carlos Alberto Dias Futebol Seleção Brasileira Ypiranga
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