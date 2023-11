Morre aos 45 anos o repórter Juninho Palpite, em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Morreu na tarde desta quinta-feira (2), em Maringá, o repórter Valter Alves de Sousa Júnior, de 45 anos de idade, mais conhecido como Juninho Palpite, vítima de um infarto fulminante.

Juninho participava de uma confraternização entre amigos, quando sofreu um mal súbito. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Juninho Palpite se destacou em sua carreira como comunicador esportivo. Ele trabalhou em várias emissoras de rádio de Maringá e região. Além do ramo esportivo, Palpite também apresentava atualmente um programa musical em uma emissora da cidade.

O site 'Pinga Fogo FM', onde Juninho trabalhava, deixou uma nota de lamentação.

O corpo do comunicador está sendo velado na Capela do Prever de Maringá, na Avenida Vereador Primo Monteschio. O sepultamento será no Cemitério Parque de Maringá.



