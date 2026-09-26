Morre aos 42 anos Luiz Henrique Oliveira Alves, editor da Ric RECORD em Maringá

Profissional atuava há oito anos na emissora e construiu carreira de mais de uma década na comunicação; sepultamento acontece neste sábado (26)

O jornalista Luiz Henrique Oliveira Alves, de 42 anos, morreu na noite desta sexta-feira (25) em decorrência de um câncer. Atuando há oito anos como editor de texto da Ric RECORD em Maringá, no Noroeste do Paraná, o profissional estava hospitalizado nos últimos dias após apresentar dores intensas relacionadas ao avanço da doença. A morte gerou grande comoção entre colegas de profissão e entidades da imprensa paranaense.

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Com mais de uma década dedicada à comunicação, Luiz Henrique formou-se em Jornalismo pela Faculdade Maringá e consolidou sua trajetória na produção de conteúdo para a televisão. Além de sua marcante passagem pela emissora maringaense, o profissional também acumulou experiência no setor público, tendo exercido o cargo de coordenador de comunicação da Prefeitura de Cáceres, no estado do Mato Grosso. Ele deixa a esposa, Cássila Bacchega Oliveira, além de demais familiares e amigos.

A perda do jornalista foi lamentada pela direção do Grupo Ric. O presidente da empresa, Leonardo Petrelli, destacou a contribuição de Luiz Henrique para a história da emissora, ressaltando que, além de ser um grande profissional, era uma pessoa querida que trabalhava com extrema dedicação e paixão. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná (Sindijor Norte PR) também emitiu uma nota de solidariedade aos familiares, lembrando o imenso carinho que os colegas de redação tinham pelo editor.

As últimas homenagens a Luiz Henrique acontecem neste sábado (26), no município de Maringá. O velório teve início às 8h na Sala de Homenagem 1 da Capela do Prever, localizada no Cemitério Parque. O sepultamento está programado para ocorrer às 16h30 no mesmo local.

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As informações são do Portal Banda B.

