Morre André Gasparetto, professor de Odontologia da UEM

Cirurgião-dentista e professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Morreu aos 52 anos, nesta quarta-feira (28) o cirurgião-dentista e professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM), André Gasparetto. O corpo foi velado às 14h às 16h, no salão nobre do Prever da Zona 2, mas o sepultamento será realizado em Chapecó (SC). Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Gasparetto formou-se Odontologia pela Universidade Estadual de Maringá (1993), realizou mestrado em Microbiologia pela Universidade de São Paulo (1996) e doutorado em Microbiologia pela USP (2004). Ainda em 1990, ele começou como docente no mesmo curso em que se formou e também como chefe do Departamento de Odonto da UEM. Em 2016, assumiu o cargo de diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá e Região (Sinteemar).

O Sinteemar publicou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte do ex-diretor. Amigos, colegas de trabalho e alunos e ex-alunos de Odontologia do Instituto de Endocrinologia de Maringá (IEM), também lamentaram a perda.

Em nota, o Centro de Ciências da Saúde (CSS), da UEM, informou que se solidariza com os familiares, amigos, professores e alunos com que ele conviveu.

