Morre adolescente atropelado na calçada de colégio no PR

O adolescente Vicenzo Miranda Mancuso, de 13 anos, morreu no Hospital Metropolitano de Sarandi, no norte do Paraná, após ser atropelado na calçada do Colégio Estadual Felipe Silveira Bittencourt, em Marialva. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (27).

O jovem sofreu múltiplas fraturas, precisou ser intubado e não resistiu aos ferimentos causados pelo atropelamento. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.

A mãe de Vicenzo informou o falecimento do filho em um post no Facebook:

"Estamos destruídos! Nosso menininho foi morar com Deus! Foi alegrar os jardins do céu! Meu filho, eu amo muito você e você é tudo pra mim, pra suas irmãs e pro papai. Eu te amarei pela minha vida inteira e se eu pudesse trocaria a minha vida pela sua. Não vou te dizer adeus, te direi apenas um até breve pois logo iremos nos encontrar. Eternamente te amarei".

O acidente

Um carro derrubou o muro do Colégio Estadual Felipe Silveira Bittencourt, na Rua professor Ademar Bórnia, no centro de Marialva, na região norte do Paraná, à leste de Maringá, no final da manhã desta segunda-feira (27). Um adolescente, de 14 anos ficou gravemente ferido.

