Morre a procuradora Miriam Santos, a primeira negra no MPPR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A procuradora de Justiça Miriam de Freitas Santos era natural de Arapongas

Morreu em Curitiba, aos 65 anos, a procuradora de Justiça Miriam de Freitas Santos. Natural de Arapongas, no Norte do Estado, ela foi a primeira negra a ingressar no Ministério Público do Paraná, em 1981. A causa da morte não foi divulgada. Ela está sendo velada no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba, onde será o sepultamento, marcado para as 17h deste sábado (03).

continua após publicidade .

Miriam de Freitas Santos era a coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nupier), do Ministério Público do Estado e passou por áreas criminais, em promotorias e em coordenadorias.





continua após publicidade .

LEIA MAIS: Gepatria cumpre 29 mandados em cinco cidades do Vale do Ivaí





continua após publicidade .

Ao longo da carreira, segundo informações do MPPR, Miriam Santos atuou nas comarcas de Telêmaco Borba, Cândido de Abreu, Jaguariaíva, Piraquara, Ponta Grossa e Curitiba.

O Ministério Público do Paraná emitiu nota em que lamento o falecimento da procuradora, quando também fez reconhecimento público à importância dos trabalhos realizados pela procuradora de Justiça. Além do MPPR, também a Associação paranaense do Ministério Público emitiu nota em que lamenta a morte.

Siga o TNOnline no Google News