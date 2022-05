Morre 8ª vítima do acidente com ônibus da saúde no PR

Da Redação

A 8ª vítima do acidente que envolveu o ônibus da saúde de Pato Bragado, ocorrido no dia 2 de maio, na PRC-467, em Marechal Cândido Rondon, Paraná, morreu na manhã desta quinta-feira (19). A mulher, identificada como Cissi Margarete Doerzbacher, de 54 anos, havia sofrido traumas no abdômen e precisou ser submetida a diversos procedimentos cirúrgicos em um hospital de Toledo.

De acordo com a Diretoria de Saúde de Pato Bragado, Cissi recebeu alta após ficar 11 dias internada. Após isso, a mulher passou a receber cuidados em casa.

A família informou que, nesta manhã, a vítima desmaiou duas vezes e não reagiu mais. O socorro foi chamado e diversas manobras de reanimação foram feitas, porém, a mulher não resistiu.

A Diretoria de Saúde informou que a mulher deve ter sofrido uma embolia pulmonar, provocada pelo acidente.

A mãe de Cissi também estava no ônibus no dia do acidente e continua internada em um hospital de Francisco Beltrão, segundo a prefeitura.

O acidente

Um acidente com um ônibus deixou pelo menos sete pessoas mortas e outras 13 feridas, em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. Segundo o Consamu, o acidente foi registrado no dia 2 de maio.

O ônibus é da Prefeitura de Pato Bragado, cidade do oeste do Paraná, e transportava passageiros para tratamento médico até Cascavel. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o sexo e idade das vítimas que morreram.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e frota municipal. O local é de difícil comunicação. As vítimas estão sendo transportadas a hospitais da região.

O Consamu chegou a informar que o ônibus transportava crianças e que sete pessoas tinham morrido. Apesar disso, a Prefeitura de Pato Bragado corrigiu a informação e afirmou que os passageiros são adultos.

De acordo com informações atualizadas da PRF e da prefeitura, o ônibus transportava passageiros para realizarem tratamentos médicos em Cascavel, também no Paraná.

Prisão

No dia 7 de maio, o motorista Cleber Moreira de Souza, de 48 anos, que se envolveu em um acidente que resultou na morte de oito pessoas em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, saiu da prisão. O caminhoneiro pagou fiança no valor de R$ 12 mil.

A Justiça havia estipulado fiança de R$ 36,6 mil, porém, o advogado de defesa, Antônio Marcos Aguiar, pediu reconsideração do valor alegando que o condutor não tinha condições de pagar, já que não trabalha com carteira assinada e possui renda mensal abaixo de R$ 3 mil.

O alvará de soltura, junto ao direito de liberdade provisória, foi expedido neste sábado e assinado pelo magistrado Renato Cigerza.

O documento determina que Souza deverá comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado no Paraná e, também, não poderá mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

O homem mora em Caarapó, no Mato Grosso do Sul.