Morre 5ª vítima de acidente na BR-376 que envolveu carro e caminhão

Antônio morreu na terça-feira. Ele havia sido a única vítima a ser resgata com vida

Morreu nessa terça-feira (13) a quinta vítima de um acidente que aconteceu na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. A morte foi confirmada pelo Hospital Universitário de Ponta Grossa (HU-UEPG), unidade em que o rapaz, identificado como Antônio Carlos Fernandes de Lima, de 25 anos, foi encaminhado após o acidente, registrado na última segunda-feira (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma tragédia envolvendo um carro da Prefeitura de Ortigueira e um caminhão carregado com madeira.

Os ocupantes do automóvel viajavam para Ponta Grossa, na mesma região, para buscar atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quando o acidente aconteceu. O veículo foi atingido pela carga de madeira que caiu do caminhão.

Antônio havia sido o único ocupante do carro a ser resgatado com vida. As outras vítimas, identificadas como Moacir Tavel, Rosalina Ferreira, Edina Batista e Jhuli Nocera, morreram no local.

fonte: Divulgação Moacir Tavel, Rosalina Ferreira, Edina Batista e Jhuli Nocera morreram no local do acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, três das pessoas que morreram, ficaram presas às ferragens. Outra foi ejetada do veículo.



O carro e o caminhão seguiam em sentidos contrários quando o caminhão tombou. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via sentido Norte (Londrina) chegou a ficar totalmente interditada e uma das faixas no sentido Sul (Curitiba) também foi bloqueada.

Instituto Médico Legal (IML), Criminalística, Bombeiros, PRF e Polícia Civil estiveram no local realizando atendimento.

fonte: Fabio Ângelo/RPC O acidente aconteceu na última segunda-feira (12)

Com informações do g1.

