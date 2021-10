Da Redação

Morre 4ª vítima de explosão de churrasqueira no Paraná

Morre a quarta vítima de uma explosão ocorrida em uma churrasqueira no dia 2 de outubro, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Willian Silva, 28 anos, teve 80% do corpo queimado e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UIT), do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite deste domingo (17).

A a terceira vítima de explosão. Larissa Petez, 20 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e morreu no último dia 4 de outubro. As outras duas vítimas são Wemerson Souza e Gustavo Castro.

Segundo informações, o namorado de Larissa também estava no local no momento do acidente, mas já teria recebido alta.

A explosão pode ter sido causada pelo uso de gasolina na tentativa de acender a churrasqueira ou pelo uso de narguile.

A morte dos jovens causou grande comoção nas redes sociais durante este fim de semana.

