Morre 10ª vítima das explosões em Palotina: 'Família está arrasada'

Morreu na madrugada desta sexta-feira (11) Francisca dos Santos, de 33 anos, vítima das explosões registradas há 16 dias na cooperativa C.Vale em Palotina, no oeste do Paraná. A informação foi confirmada pela família dela e pela própria empresa.

A funcionária terceirizada estava internada desde o dia do acidente, em 26 de julho, e morreu no Hospital Evangélico em Curitiba. Ela é de Morro do Chapéu, no Piauí, e será enterrada lá,

Outras nove pessoas morreram e dez ficaram feridas na tragédia. Francisca era funcionária terceirizada da cooperativa e trabalhava na área da limpeza. Ela era a última vítima das explosões ainda internada.

Joana dos Santos Sousa é irmã de Francisca e conta que veio do Piauí para Curitiba acompanhar o internamento dela. A piauiense deixa dois filhos, um de 12 anos e outro de 8.

"A família está arrasada. Ela veio para cá para trabalhar, para dar uma vida melhor para os filhos e infelizmente veio a acontecer essa tragédia."

Entre os mortos, a maior parte era do Haiti. Veja abaixo quem são as vítimas que morreram nas explosões:

Wicken Celestin – 55 anos (haitiano)

Alfred Lesperance – 44 anos (haitiano)

Michelet Louis - 41 anos (haitiano)

Jean Michee Joseph – 29 anos (haitiano)

Jean Ronald Calix – 27 anos (haitiano)

Donald ST Cyr – 24 anos (haitiano)

Eugênio Metelus – 53 anos (haitiano)

Reginald Gefrard – 30 anos (haitiano)

Saulo da Rocha Batista – 53 anos (brasileiro)

Francisca dos Santos - 33 anos (brasileira)

