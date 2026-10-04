Moro vota em Curitiba, celebra decisão do TSE sobre Deltan e defende campanha limpa

Candidato ao Governo do Paraná registrou seu voto no Clube Duque de Caxias ao lado da esposa e de postulantes ao Senado

O candidato ao Governo do Paraná, Sergio Moro (PL), votou na manhã deste domingo (4) no Clube Duque de Caxias, localizado no bairro Bacacheri, em Curitiba. O postulante esteve acompanhado da esposa, Rosangela Moro, e dos candidatos ao Senado Deltan Dallagnol e Filipe Barros. Em entrevista concedida no local, Moro destacou a recente decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, que restabeleceu a candidatura de Deltan ao pleito, classificando a medida como o procedimento adequado no regime democrático.



Ao avaliar o período de propaganda eleitoral, o candidato afirmou que conduziu uma jornada limpa e focada em propostas para o estado, integradas a debates de alcance nacional. Moro lamentou que adversários tenham recorrido a informações falsas durante a disputa, lembrando que a Justiça Eleitoral concedeu direitos de resposta e ordenou a remoção dessas publicações. Ele reforçou o lema de "fazer sempre a coisa certa" e ressaltou que mantém a preocupação voltada para a lisura de sua própria trajetória política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sobre a possibilidade de a disputa avançar para o segundo turno, o ex-juiz evitou fazer projeções antecipadas e enfatizou a relevância do resultado desta primeira etapa, expressando orgulho do estado e otimismo quanto à recepção de suas ideias nas ruas. Após concluir a votação, Moro informou que acompanharia os votos da esposa e de Deltan na capital paranaense, enquanto Filipe Barros cumpriria o compromisso eleitoral em Londrina, reunindo-se com o grupo mais tarde para acompanhar a apuração das urnas.

Com informações da Banda B, parceira do TNOnline