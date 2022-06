Moro vai rodar o PR antes de definir para qual cargo vai se candidatar

Da Redação

Recentemente, Sergio Moro teve a transferência de domicílio negada pelo TRE-SP

O ex-juiz Sergio Moro fez um pronunciamento durante o fim da manhã desta terça-feira (14), em Curitiba, Paraná. Uma transmissão ao vivo foi feita na conta oficial do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil no Instagram.

Durante a fala, Moro mostrou que, até o momento, não sabe para qual cargo vai se candidatar. Ele alegou que irá rodar o Paraná antes de definir seu futuro político.

"Há muitos questionamentos se eu vou ser candidato a deputado, senador, governador. Meu objetivo é rodar o Paraná. Essa decisão vai ser tomada com o União Brasil. Acima de tudo, quem vai decidir isso é a população paranaense, ouvindo-os, vendo o que eles têm, seus relatos, são eles é que vão decidir qual vai ser meu destino dentro da política paranaense", afirmou.



O ex-juiz pretendia disputar um cargo no estado de São Paulo, mas o Tribunal Regional Eleitoral negou a transferência de domicílio dele, pois entendeu que Moro é do Paraná, não tendo vínculo com o estado do pedido. A decisão ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Devido a isso, o ex-ministro deve pleitear vaga para o Senado ou à Câmara, pelo Paraná. Caso se concretize o cenário de disputa ao Senado, ele pode concorrer a uma vaga junto ao senador Álvaro Dias, um dos "padrinhos" do ex-juiz na ideia de lançá-lo à presidência pelo Podemos.

Isso porque, depois da filiação ao Podemos em novembro do último ano, Moro deixou a legenda e entrou para o União Brasil, partido que escolheu Luciano Bívar como pré-candidato à presidência.

Confira a coletiva na íntegra:

Com informações do g1.