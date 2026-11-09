Moro anuncia Edson Vasconcelos para Infraestrutura e Fabiano Bordignon para Segurança Pública

Governador eleito apresenta mais dois integrantes do futuro secretariado nesta segunda-feira (9). Com os anúncios, quatro nomes já estão confirmados

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anuncia nesta segunda-feira (9) mais dois nomes que vão integrar sua equipe de governo a partir de janeiro de 2027. O vice-governador eleito, Edson Vasconcelos, ficará à frente da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Já o delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon, que atua em Foz do Iguaçu, será o secretário de Segurança Pública.

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“Edson Vasconcelos, presidente da Fiep, já vinha identificando os principais pontos de estrangulamento econômico do nosso Estado. Nós queremos enfrentar esses desafios para que o Paraná possa realizar todo o seu potencial de desenvolvimento, e o Edson é a pessoa certa para essa tarefa. Já Fabiano Bordignon, delegado da Polícia Federal reconhecido, fez um grande trabalho à frente do Departamento Penitenciário Nacional, quando eu era ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele vai trabalhar para que possamos ter um Paraná cada vez mais seguro, inclusive com a construção da nossa Penitenciária Estadual de Segurança Máxima”, afirmou Moro.

Com as duas confirmações, chegam a quatro os nomes anunciados para o primeiro escalão do futuro governo. Os primeiros foram Pricila Santana, escolhida para a Secretaria da Fazenda, e Fátima Gavioli, que comandará a Secretaria da Educação.

Natural de Cascavel, Edson Vasconcelos é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e em International Business pela Ohio University. Empresário dos setores imobiliário, hoteleiro e da construção civil, preside atualmente a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

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Na Secretaria de Infraestrutura e Logística, será responsável pela condução das políticas e dos projetos estratégicos de infraestrutura do Paraná, incluindo o planejamento e a execução de obras rodoviárias, a logística, a integração dos modais de transporte e a articulação de investimentos públicos e privados para ampliar a competitividade e o desenvolvimento econômico do Estado.

Vasconcelos também presidiu o Instituto de Planejamento de Cascavel e o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município. Foi presidente do Conselho de Usuários da Agência Reguladora do Paraná (Agepar), coordenador do Conselho de Infraestrutura e Logística da Fiep e conselheiro da Ferroeste.

Segurança Pública

Para comandar a Secretaria de Segurança Pública, Moro escolheu o delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon, com trajetória de mais de duas décadas na área de segurança e experiência em gestão penitenciária e políticas de enfrentamento ao crime organizado.

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Natural de Palmas, no Paraná, Bordignon é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Possui especializações em Direito Penal e Criminologia e em Gestão em Ciência Política, Estratégia e Planejamento, com ênfase em Fronteiras. É mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Delegado federal desde 2002, exerceu funções de chefia nas delegacias da Polícia Federal em Paranaguá e Foz do Iguaçu. Também dirigiu a Penitenciária Federal de Catanduvas em dois períodos e foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), atual Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre janeiro de 2019 e maio de 2020.

Atualmente lotado na Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Bordignon também atua como professor de Direito no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) e em cursos de pós-graduação. Foi coordenador da Câmara Técnica de Segurança Pública do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz) e integra o Conselho Superior de Segurança (Coseg) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

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À frente da Secretaria de Segurança Pública, terá a responsabilidade de coordenar as políticas estaduais de prevenção e combate à criminalidade, integrar as forças de segurança, fortalecer o trabalho das polícias e definir estratégias para ampliar a proteção da população paranaense.

Sergio Moro assume o Governo do Paraná em 6 de janeiro de 2027. Até lá, deverá anunciar os demais integrantes do secretariado.