Moradores sentem mau cheiro e encontram corpo no PR

Um homem, de 36 anos, que estava desaparecido foi encontrado morto, em Guairaçá, no noroeste do Paraná, nesta quarta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), havia um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dele registrado em 22 de abril deste ano.

Conforme a PM, moradores perceberam um mau cheiro no bairro e, ao procurar o motivo, encontraram o corpo e acionaram a polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Paranavaí para passar por perícia e identificar a causa da morte. Segundo a polícia, o homem foi encontrado em um buraco, no canto de uma rua. Perto do corpo estava um pedaço de madeira com sangue.

A madeira também foi encaminhada ao IML para verificar se o sangue nela é da vítima.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

