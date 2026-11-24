





Um grupo de moradores formou uma corrente humana para resgatar pessoas ilhadas durante o forte temporal que atingiu Coronel Vivida, na região sudoeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (24). A ação ocorreu no cruzamento da Rua Clevelândia com a Rua Iguaçu, na região central do município, onde a força da correnteza dificultava a travessia de pedestres. Assista o vídeo acima

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O resgate foi registrado durante uma transmissão ao vivo da página de notícias PBUrgente Sudoeste no Facebook. Nas imagens, cerca de dez pessoas de mãos dadas enfrentam a água barrenta para auxiliar moradores, entre eles mulheres e uma criança, a saírem de uma área alagada próxima a um açougue.

"Fizeram uma corrente humana aqui para poder trazer o pessoal. O pessoal está fazendo a corrente ali para salvar, para tirar as pessoas", relatou o repórter Leoni Antônio durante a gravação.

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A enxurrada transformou o Centro da cidade em um cenário de destruição, com a água avançando rapidamente e atingindo cerca de um metro de altura em diversos trechos. Em pontos mais baixos da Rua Clevelândia, o nível chegou a ultrapassar a altura da cintura e quase alcançou o pescoço de quem tentava caminhar pela via.





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O nível da água chegou a ultrapassar a altura da cintura e quase alcançou o pescoço de quem tentava caminhar pela via - Foto: Reprodução/PBUrgente Sudoeste O nível da água chegou a ultrapassar a altura da cintura e quase alcançou o pescoço de quem tentava caminhar pela via - Foto: Reprodução/PBUrgente Sudoeste

Comerciantes correram para tentar retirar mercadorias de dentro dos estabelecimentos invadidos pela água, enquanto veículos estacionados ficaram praticamente submersos, com apenas o teto visível.

"Uma das maiores enchentes já registradas em Coronel Vivida. Foi muita água, muita chuva, uma catástrofe. O Centro da cidade em um caos total", descreveu o comunicador, visivelmente abalado com a cena. "Muito triste, pessoal. Até eu estou tremendo aqui por conta dessa situação", completou.

Ainda não há um balanço oficial dos estragos deixados pela chuva e das vítimas do temporal no município. Uma moradora está desaparecida após a sua casa ser destruída e arrastada pela correnteza da enchente.