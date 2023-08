Moradores do PR realizam viagem de 800 km em Monza 'conversível'

O grupo divulgou todas as adversidades que enfrentaram

Um grupo de amigos decidiu entrar em uma longa aventura, viajando de Toledo, oeste do Paraná, para Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O que chamou a atenção nessa jornada, no entanto, é o veículo que eles utilizaram para cair na estrada: um Chevrolet Monza “conversível”. Uma moto também foi usada.

Os viajantes percorreram uma distância de aproximadamente 800 quilômetros para chegar a cidade catarinense.

Durante o trajeto, eles se revezavam entre a moto e carro. Toda a viagem foi gravada e divulgada nas redes sociais, inclusive, o caso viralizou.

No entanto, é importante destacar que o grupo lidou com algumas adversidades, como, por exemplo, o frio. Por estarem em um carro aberto, tiveram que levar itens que os ajudassem a se manter quentes.

Outro problema que eles enfrentaram – e o que mais os desanimou – foi um problema mecânico que o Monza teve faltando 90 quilômetros para chegar ao destino. O conversível apresentou problemas na correia e precisou ser guinchado até o posto mais próximo.

Mas, obviamente, não seria isso que impediria os amigos de concluírem a viagem. No posto de combustíveis, eles consertaram o Monza e foram até Balneário.

Ao chegar na cidade, eles foram até a estrada da Rainha, garantir a tradicional foto com a roda-gigante, a praia e os arranha-céus ao fundo.

Veja:

Com informações da Ric Mais.

