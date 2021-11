Da Redação

Moradores de Rolândia pedem orações para secretária de Saúde

Moradores de Rolândia, no norte do Paraná, pedem orações pela recuperação da secretária de Saúde do município, Paloma Pissinati, de 31 anos. Ela sofreu dois infartos na manhã de segunda-feira (22) em decorrência de uma embolia pulmonar.

De acordo com o prefeito do município, Ailton Maistro, a secretária está internada no Hospital Universitário (HU) de Londrina. A paciente segue na UTI e é acompanhada por equipe de neurologistas e médicos intensivistas.

Nesta quarta-feira (24), o hospital informou que Paloma teve uma piora no quadro neurológico, que é mantida em suporte hemodinâmico, monitorização neurológica e como induzido, recebendo as medidas adequadas do suporte clínico.

Na noite de terça-feira (23), moradores se reuniram em oração em frente à Igreja Matriz. Paloma é muito querida na cidade.