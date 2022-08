Moradores de Reserva que estavam desaparecidos são encontrados mortos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jean e Paulo foram encontrados nessa terça-feira (16), em Cândido de Abreu

Dois moradores de Reserva, município localizado nos Campos Gerais do Paraná, foram encontrados mortos nesta terça-feira (16) em Cândido de Abreu, também na área central do Estado. As vítimas, identificadas como Jean Prehn dos Santos, de 18 anos, e Paulo César Silva, de 40, estavam desaparecidos desde sábado (13).

continua após publicidade .

Os familiares deles informaram que eles haviam saído de motocicleta no final de semana para ir em uma festa em Cândido de Abreu. E, desde então, desapareceram.

Os corpos de Jean e Paulo foram encontrados às margens da PR-487, na região da Volta Fria, zona rural do município para onde eles foram. As autoridades estiveram no local e apuraram que as vítimas sofreram um acidente.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, eles colidiram contra uma árvore e, na sequência, foram parar fora da via, sem serem percebidos por quem trafegava no local. "Apuramos que houve um acidente, na rodovia PR-487, no km 355, envolvendo uma Honda Fan 125, placa de Reserva, a qual atingiu uma árvore. No veículo estavam dois masculinos, de 19 e 41 anos, que entraram em óbito", informou o boletim da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que também esteve no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher os corpos.

Com informações do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News