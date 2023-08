Moradores de Ponta Grossa encontram restos mortais em parque

Moradores de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, encontraram restos mortais no início da tarde desta quarta-feira (23), na Rua João Ferreira dos Santos. Por volta das 12h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou uma área de mata no Parque Margherita Masini, no bairro Vila Nova.

De acordo com apurações feitas no local, foi localizado apenas o tronco, sem os braços ou as pernas. A parte do corpo estava enrolada em um cobertor edredom. A Polícia Civil do Paraná (PCPR), o Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística também atenderam a ocorrência.

Conforme o portal aRede, os restos mortais podem ser de Grace Raiane Araújo, de 22 anos. A jovem está desaparecida desde o final de abril. A cabeça da mulher foi encontrada em cima de uma pedra, perto de uma riacho aos fundos do mesmo parque, no dia 27 de maio.

A identidade do cadáver encontrado nesta quarta-feira, no entanto, só será confirmada após exames complementares.

