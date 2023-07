Moradores de nove cidades ganham prêmios de R$ 10 mil no Nota Paraná

Nota Paraná devolve parte do ICMS pago em compras no comércio varejista

O programa do Governo do Estado Nota Paraná, vinculado à Secretaria da Fazenda, contemplou consumidores de nove municípios com prêmios de R$ 10 mil no sorteio de julho, realizado nesta segunda-feira (10). As premiações sorteadas mensalmente somam R$ 5 milhões.

Dois ganhadores são de Curitiba – dos bairros Jardim das Américas (final do CPF 848-70) e Butiatuvinha (819-72). Além destes, houve um contemplado em cada uma das seguintes cidades: Londrina, bairro Jardim Nápoli (final do CPF 779-04); Cascavel, bairro São Cristóvão (999-68); Ponta Grossa, bairro Oficinas (849-87); Almirante Tamandaré, bairro Jardim Dona Luiza (024-00); Guaratuba, bairro Cohapar (189-01); Antonina, bairro Jardim Capelista (449-34); Nova Esperança, área Rural (029-08); e Nova Cantu, Centro (369-76).

O Nota Paraná devolve parte do ICMS pago em compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados no programa que pedem CPF na nota.

Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no Instalar o aplicativo ou no site do Nota Paraná.

É importante ressaltar que o programa não envia mensagens por WhatsApp nem por aplicativos de terceiros ou redes sociais. Também não solicita dos participantes nenhum tipo de depósito bancário, por pix ou quaisquer outros meios.

DEMAIS PRÊMIOS – Além dos prêmios de R$ 10 mil, o sorteio de segunda-feira contemplou uma consumidora de Paranavaí com R$ 1 milhão, na primeira vez em que o prêmio principal do programa foi para a cidade do Noroeste do Paraná. O segundo e o terceiro prêmios, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, saíram para consumidores de Antonina e Curitiba. Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50.

O Paraná Pay também realizou sorteio, com a distribuição de 8 mil prêmios de R$ 100. Participam desta premiação consumidores cadastrados no Nota Paraná que tenham manifestado concordância com os termos de uso dos créditos específicos ao Paraná Pay.

INSTITUIÇÕES SOCIAIS – O programa distribui prêmios para entidades sociais. São 1.701 instituições cadastradas que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas recebem ao menos R$ 100 e concorrem aos prêmios de R$ 20 mil.

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidades premiadas com R$ 20 mil em julho:

Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa

Associação Lar Moisés, de Curitiba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Corbélia

Associação Refúgio, de Cambé

Associação Silva Taekwondo, de Pato Branco

Marev – Associação Maringá Apoiando a Recuperação de Vidas, de Maringá

Amor Viral, de Campo Largo

Centro de Amparo de São José dos Pinhais

Entidade Ecumênica de Amor ao Próximo, de Maringá

Santa Casa de Campo Mourão

