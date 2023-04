Moradores de Londrina vivem momentos de terror após barracão desabar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Defesa Civil de Londrina foi acionada

Moradores de Londrina, Norte do Paraná, passaram momentos de terror na manhã desta terça-feira (25), após um barracão desabar na área central da cidade. A estrutura caiu e atingiu o quintal de uma das residências vizinhas.

continua após publicidade .

O carro dos proprietários da casa normalmente fica estacionado no quintal do imóvel, mas foi colocado na garagem apenas minutos antes da queda do muro de aproximadamente seis metros de altura. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido.

- LEIA MAIS: Vidente prevê manifestação de extraterrestres em cidade do Paraná

continua após publicidade .

A Defesa Civil de Londrina foi acionada para atender a ocorrência e interditou o barracão, onde uma serralheria funcionava há quase 10 anos. As suspeitas iniciais apontam que a queda da estrutura aconteceu após um longo período sem manutenções.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News