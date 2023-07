Moradores cobram providências após pitbull atacar e matar cão; veja

Um ataque de um cachorro da raça pitbull terminou com a morte de um cãozinho na manhã desta terça-feira (11), no bairro Ronda, em Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná. A ação agressiva foi registrada pelos moradores, que decidiram não intervir temendo serem vítimas do animal. As informações são do portal aRede.

As testemunhas procuraram o site para denunciar o caso e pedir por providências. Segundo uma pessoa, que preferiu não se identificar, o portão da residência em que o animal vive estava aberto, o dando acesso à via pública. Com isso, ele atacou o cachorro de uma moradora, que viu o ataque sem poder fazer nada.

Veja:

Atenção! Imagens fortes

As pessoas que registraram o fato estavam em um ponto de ônibus, aguardando o transporte público, e alegam que temem ser vítimas do cão. Elas revelaram ao portal que essa não é a primeira vez que o pitbull ataca outros animais.



