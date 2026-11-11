Moradores bloqueiam trecho da BR-376 em protesto contra falta de luz há oito dias

Cerca de 75 imóveis da localidade de Matulão estão no escuro desde a última semana; Copel afirma que atua para normalizar o serviço

Moradores da região do Matulão, em Tijucas do Sul, interditaram parcialmente o quilômetro 657 da BR-376 na tarde de terça-feira (10) em manifestação contra a falta prolongada de energia elétrica. Cerca de 75 residências enfrentam o desabastecimento desde 3 de novembro, completando oito dias consecutivos sem o serviço essencial. De acordo com os manifestantes, o cenário tem provocado a perda recorrente de alimentos refrigerados e inviabilizado atividades cotidianas básicas.

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A interrupção no fornecimento decorre dos fortes temporais que atingiram a Região Metropolitana de Curitiba nos últimos dias. Em nota, a Copel informou que concentrou equipes de manutenção no início da noite desta terça-feira para restabelecer a rede das 75 unidades consumidoras afetadas na localidade. Desde a passagem do primeiro temporal até a data do protesto, a concessionária contabilizou a substituição de 28 postes, a emenda de condutores em 114 pontos da rede e o conserto de nove transformadores no município.

O quadro estrutural na região foi agravado no último sábado por um novo evento meteorológico extremo, apontado pela Copel como o pior registrado neste ano no Paraná, alcançando um pico de 493 mil domicílios desligados em todo o estado. Durante a força-tarefa de contingência para reparar os danos em âmbito estadual, foram substituídos 430 postes, recuperados 110 transformadores e reconstruídos 23 quilômetros de cabeamento elétrico.

A distribuidora declarou que praticamente todas as unidades desligadas pela tempestade já tiveram o acesso restabelecido e que as equipes agora executam serviços pontuais de religamento e estabilização de rede. Esse processo inclui manobras operacionais para assegurar o fornecimento pleno, já que circuitos inteiros precisaram ser reerguidos.

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Para casos remanescentes de desabastecimento ou oscilações, a empresa orienta a população a formalizar os chamados pelo aplicativo oficial, pelo telefone 0800 51 00 116 ou via WhatsApp no número (41) 3013-8973. Produtores de proteína animal e fumicultores da área rural dispõem de atendimento dedicado por meio do canal Copel Agro, no 0800 643 7676.

Com informações do Bem Paraná