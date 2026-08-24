Moradora resgata recém-nascida do lixo; polícia identifica mãe adolescente no PR

Jovem relatou à Polícia Civil que deu à luz sozinha e acreditou que a criança estivesse morta. Menina foi socorrida pelo Samu e se recupera

A Polícia Civil do Paraná identificou a mãe da recém-nascida encontrada dentro de uma sacola de lixo na madrugada desta segunda-feira (24), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Trata-se de uma adolescente de 16 anos que, em depoimento, alegou ter sido vítima de abuso sexual há alguns meses e não saber que estava grávida até o momento do parto.

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De acordo com o delegado João Paulo de Souza, responsável pelas investigações, a jovem relatou ter dado à luz sozinha, sem o conhecimento dos pais. Ela afirmou às autoridades que, no desespero da situação, acreditou que a criança tivesse nascido morta e, por isso, a deixou no local. A polícia agora aguarda os laudos da criminalística e deve ouvir outras testemunhas para concluir a investigação. Dependendo dos desdobramentos, a adolescente poderá responder por ato infracional análogo ao crime de infanticídio tentado.

A recém-nascida foi localizada no bairro Guarituba pela moradora Kátia Andreia Beje. Ela relatou ter ouvido ruídos que se assemelhavam aos de um filhote de gato machucado. Ao sair de casa para verificar, deparou-se com uma sacola transparente, coberta por uma toalha preta, contendo a bebê. A criança estava suja e ainda ligada ao cordão umbilical e à placenta.

Diante da descoberta, Kátia procurou a ajuda de um vizinho e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica encaminhou a bebê ao Hospital de Clínicas, em Curitiba, onde deu entrada por volta das 4h da madrugada. A assessoria da unidade informou que a paciente chegou com quadro de hipotermia e lesões que indicam suspeita de fratura na clavícula e no fêmur. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde da recém-nascida é considerado bom e ela segue sob cuidados médicos.