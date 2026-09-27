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PCPR INVESTIGA

Moradora morre em Londrina ao passar mal na cama e marido é investigado

Perícia informou que o corpo não apresentava sinais aparentes de agressão ou marcas de luta, mas casal tem histórico de violência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moradora morre em Londrina ao passar mal na cama e marido é investigado
Autor Foto: Reprodução/Tarobá

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Homicídios (DH) de Londrina, instaurou inquérito para apurar a morte de Mônica Leite Alcântara, de 41 anos. O caso ocorreu na noite de sábado (26) em uma residência na Rua Centenário do Sul, no Jardim Lindóia, zona leste de Londrina (PR).

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De acordo com o depoimento do companheiro da vítima, ela passou mal dentro do quarto do casal enquanto os dois mantinham relações sexuais. O homem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou o óbito ao chegar ao endereço.

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O médico responsável pelo atendimento optou por não emitir o atestado de óbito no local devido ao histórico do casal, que envolvia relatos de violência doméstica e uma medida protetiva retirada recentemente. A perícia técnica informou que o corpo não apresentava sinais aparentes de agressão ou marcas de luta.

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Familiares relataram que a mulher fazia uso contínuo de medicação para hipertensão e que o cômodo onde ela estava tinha temperatura elevada. A PCPR aguarda os laudos dos exames necroscópicos do Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para determinar a causa exata da morte e prosseguir com as investigações.

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´polícia investigação Londrina morte violência domestica
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