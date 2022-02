Da Redação

Moradora leva susto ao encontrar cobra em apartamento no PR

Uma moradora levou um susto ao encontrar uma cobra dentro de seu apartamento, que fica no 9º andar de um prédio, em Curitiba, Paraná, na noite desta terça-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado para capturar o animal.

De acordo com as informações da corporação, a proprietária do apartamento alegou que não era dona da serpente e nenhum outro morador do prédio admitiu ser responsável. O animal apareceu atrás de um armário.

Os bombeiros informaram que, até a captura, não havia informações sobre como o animal foi parar no local e nem sobre qual tipo de cobra é.



Ela foi encaminhada ao Passeio Público de Curitiba para que os especialistas possam fazer a identificação.

Com informações do g1.