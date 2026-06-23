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HONESTIDADE

Moradora encontra e devolve joias roubadas de shopping em Curitiba (PR)

Peças foram deixadas para trás por criminosos durante a fuga no Shopping Crystal; mulher reconheceu os objetos pelo noticiário

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 17:00:54 Editado em 23.06.2026, 17:03:52
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Uma moradora de Curitiba (PR), devolveu parte das joias roubadas de um estabelecimento no Shopping Crystal, no bairro Batel, após o comércio ser alvo de um assalto na tarde desta segunda-feira (22).

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📰 LEIA MAIS: Roubo a joalheria termina com mulher refém, tiros e cerco policial no PR

Os criminosos deixaram os objetos caírem durante a fuga e a pedestre, ao reconhecer as peças por meio do noticiário, entrou em contato com o proprietário para fazer a devolução, reduzindo o prejuízo causado pelo crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e as investigações continuam.

A ação criminosa envolveu três suspeitos, sendo que dois homens armados invadiram a joalheria enquanto um terceiro aguardava do lado de fora para garantir a fuga. Na pressa de deixar o local, os assaltantes perderam parte do material roubado na rua.

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Moradora encontra e devolve joias roubadas de shopping em Curitiba (PR)
AutorO empresário agradeceu publicamente o gesto de honestidade - Foto: Reprodução

O dono da joalheria, Camilo Turmina, relatou que o susto deu lugar ao alívio quando recebeu a ligação da moradora informando que havia encontrado os itens e solicitando que a equipe da loja fosse buscá-los.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, o empresário agradeceu publicamente o gesto de honestidade e ressaltou o valor sentimental das peças recuperadas. A Polícia Civil segue trabalhando para identificar os autores do crime e localizar o restante das mercadorias levadas.

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ação criminosa ASSALTO Curitiba Honestidade joalheria notícias locais paraná roubo Shopping Crystal
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