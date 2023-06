Moradora do Paraná comemora 123 anos de idade neste mês

Nascida no dia 22 de junho de 1900, Amantina dos Santos Duvirgem, ou Dona Júlia para quem a conhece, completará 123 anos vida. A idosa vai celebrar em mais uma festa o seu aniversário, promovida pela Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria da Criança e Assistência Social.

A festa acontecerá na próxima sexta-feira (16), a partir das 14h, no salão da Capela de São Sebastião, no distrito de Caetano Mendes. Ela é destinada para os idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Caetano Mendes.

Beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a dona Júlia é acompanhada de perto pela equipe da Assistência Social. Atualmente ela mora na comunidade de Serra Gaias e foi adotada por Maria Ednir de Almeida em 2000, já com 100 anos de idade.

Para receber o benefício, a ex-andarilha conforme sua “mãe adotiva” precisava possuir documentos. Para tal, quatro testemunhas (duas de 70 e duas de 80 anos) foram ouvidas e atestaram sua origem, que a conheciam há mais de 20 anos na época. Assim, a Justiça concedeu um nome e confirmaram a data de nascimento da Dona Júlia.

Mesmo com 123 anos, Dona Júlia não aparece nas listas de pessoas mais velhas do mundo. De acordo com o Guiness Book, o livro de recordes, a pessoa mais velha do mundo é a norte-americana María Branyas Morera, que em 2023 completou 116 anos. Ela nasceu no dia 04 de março de 1907.

