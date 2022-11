Moradora de Maringá morre em acidente na PR-487

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rosimari Cris Caetano

A moradora de Maringá Rosimari Cris Caetano, de 45 anos, morreu em um trágico acidente automobilístico registrado na noite deste sábado, 26, na rodovia PR-487, entre Iretama e Nova Tebas.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mãe, filha e neto de 7 anos morrem em colisão entre dois carros no PR

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima estava com mais quatro amigas em um Citroën C3, com placas de Maringá, quando a motorista, de 34 anos, perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco. Com o impacto da batida, o veículo capotou e Rosimari foi ejetada para fora do automóvel.

continua após publicidade .

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas, mas ela já estava morta. A condutora do veículo e outras duas passageiras, de 39 e 26 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital de Iretama. Uma moça de 24 anos não ficou ferida. As vítimas são moradoras de Maringá e Marialva.

As causas do acidente serão apuradas pela PRE.

Com informações: Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News