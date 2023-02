Moradora de Maringá flagra cervo atravessando o Rio Paraná; veja

Da Redação

O flagrante foi feito no dia 5 deste mês

A maringaense, Solange Silva, que tem casa no Porto Maringá, em Marilena (a cerca de 160 quilômetros de Maringá), foi surpreendida ao ver um cervo atravessando o Rio Paraná, enquanto navegava com o esposo e amigos. As informações são do Portal da Cidade de Loanda.

“Descemos o rio na Ilha Cajá, em Porto Rico, para passear um pouco. Na volta vimos essa lindeza atravessando o Paraná sentido a reserva do Rio Bahia”, relatou Solange.

Os turistas afirmam que foram abençoados ao flagrarem o animal ali, no meio do rio e tão perto da lancha. Sendo assim, eles decidiram acompanhar o cervo até a reserva às margens do Rio Bahia, já em Mato Grosso do Sul. O flagrante foi feito no dia 5 deste mês. Veja: null - Vídeo por: Reprodução (Vídeo: Portal da Cidade de Loanda)

