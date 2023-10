Moradora de Maringá encontra cobra albina no quarto do filho; vídeo

Uma moradora de Maringá, no noroeste do Paraná, levou um susto gigantesco na noite deste sábado (14), enquanto colocava o filho para dormir. A mulher teria chegado em casa com a criança no colo e, quando entrou no quarto do menino, se deparou com uma cobra albina como a mais nova visitante do apartamento.

Moradora da Zona 7, ela relatou ao portal de notícias GMC Online que colocou o filho na cama e, quando foi fechar a janela do cômodo, encontrou o réptil bastante incomum. A mulher fez um vídeo da cobrinha, que se mostrou bastante "fotogênica" ao olhar para a câmera enquanto era gravada.

A mulher contou ainda que rapidamente levou o filho para outro cômodo e, em seguida, ligou para o Corpo de Bombeiros, que foi até o prédio e realizou a remoção do animal. Assista o vídeo enviado para o GMC Online:

Reviravolta

Segundo a moradora, o "mistério" sobre a cobra foi desvendado momentos depois. Uma vizinha ligou para ela afirmando que seria a dona do réptil. A possível dona da cobra albina contou que o animal teria fugido após quebrar o terrário onde é mantida. Apesar disso, ela foi levada pelos bombeiros.

