Moradora de Londrina é presa pela PRF por transportar armas e cocaína

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher, de 35 anos, moradora de Londrina, norte do estado, foi presa na noite dessa terça-feira (04) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando armas e cocaína, na região de fronteira, no Paraná.

continua após publicidade .

Ela dirigia um automóvel na BR-277, em Céu Azul. Uma equipe de segurança a abordou, e ela alegou ter ido à Foz do Iguaçu comprar roupas, porém, durante a vistoria, os policiais encontraram os produtos ilícitos ocultos dentro do painel do veículo.

- LEIA MAIS: Mais de 9 mil garrafas de vinho contrabandeado são apreendidas pela PF

continua após publicidade .

No painel, havia 26 quilos de cloridrato de cocaína, quatro pistolas 9 milímetros com numeração suprimida e 20 carregadores para pistola.

A mulher então admitiu que foi contratada para transportar os produtos da fronteira para Londrina. Ela foi conduzida à Polícia Civil em Cascavel.

Assista o momento da apreensão:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News