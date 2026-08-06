Moradora de Juranda fatura R$ 1 milhão no sorteio do Nota Paraná

O prêmio principal do Nota Paraná, no valor de R$ 1 milhão, saiu pela primeira vez para a cidade de Juranda, na região Centro-Oeste do estado, no sorteio realizado nesta quinta-feira (6). A nova milionária, uma jovem de 27 anos, faturou o montante concorrendo com apenas um bilhete, gerado após uma compra de R$ 149,90 feita em abril. O município de 7.771 habitantes fica a cerca de 600 quilômetros de Curitiba, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Além do prêmio máximo, o sorteio de agosto também contemplou moradores do interior com os valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil. A segunda maior quantia foi para uma contribuinte de Toledo, no Oeste paranaense, que participou com 12 bilhetes gerados por 17 notas fiscais, somando um gasto de R$ 2.289,64. Já o terceiro prêmio saiu para um morador de Jaguariaíva, no Norte Pioneiro, que concorreu com 15 bilhetes e 32 notas fiscais.

Ao todo, a edição deste mês distribuiu mais de 23 mil prêmios, totalizando R$ 2,8 milhões. A disputa contou com mais de 3,34 milhões de participantes que incluíram o CPF nas notas fiscais durante o mês de abril de 2026, gerando 31,4 milhões de bilhetes eletrônicos.

Os consumidores inscritos no programa da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) podem conferir os resultados diretamente pelo aplicativo oficial do Nota Paraná após as 17h, acessando a aba de sorteios. Caso o cidadão tenha sido contemplado, o valor fica disponível por um período de 12 meses para ser transferido para a conta bancária cadastrada, exigindo-se um saldo mínimo de R$ 5 para a operação.

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Para participar dos sorteios mensais e acumular os créditos, basta o consumidor se cadastrar no site oficial ou no aplicativo do Nota Paraná (disponível para Android e iOS) e solicitar a inclusão do CPF na nota a cada compra no comércio do estado. O programa de cidadania fiscal também devolve parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), montante que pode ser resgatado diretamente para a conta-corrente do participante.