Moradora de Cascavel ganha prêmio de R$ 1 mi do Nota Paraná

Da Redação

Uma contribuinte de Cascavel, no Oeste do Estado, é a ganhadora do prêmio máximo, de R$ 1 milhão, do Nota Paraná. Ela concorreu com 74 bilhetes gerados de 19 notas fiscais emitidas. O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, saiu para Curitiba. O ganhador concorreu com 15 bilhetes de 55 notas fiscais geradas. O sorteio de maio foi realizado nesta terça-feira (10).

continua após publicidade .

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados. Ainda esta semana os vencedores do sorteio de maio serão notificados pela equipe do Nota Paraná e terão os valores depositados nas contas cadastradas.

Quando o consumidor é contemplado com os prêmios maiores a coordenação do programa entra em contato por ligação através do número disponível no cadastro do programa. Para verificar se possui bilhetes premiados, o interessado deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.

continua após publicidade .

PRÊMIOS – Além dos valores maiores, 40 consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil. Outras 40 mil pessoas receberão prêmios de R$ 10. As entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.O Paraná Pay também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

CRÉDITOS – A liberação dos créditos acontecerá na próxima semana. Será devolvido também o valor separado do ICMS pago para quem abasteceu nos postos de combustíveis e pediu CPF na nota. A devolução é referente às compras feitas em janeiro.

Para acumular créditos basta exigir nos estabelecimentos comerciais o documento fiscal no ato da compra, informando CPF ou CNPJ. Após o cálculo e liberação dos créditos, efetuado pela Secretaria de Fazenda, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para resgate dos créditos é necessário ter o cadastro no portal do Programa Nota Paraná.