Morador vai preso após dar soco na própria mãe idosa durante discussão
O homem precisou receber atendimento médico antes de ser detido pela PM
Um homem de 51 anos foi detido após agredir a própria mãe com um soco na noite deste domingo (08) em Cascavel (PR). A ocorrência foi registrada na Rua Fiorella Scanagatta, no bairro Paulo Godoy, e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).
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Segundo informações apuradas no local pela CGN, outro filho da vítima interveio para defender a mãe durante a agressão. O homem precisou receber atendimento médico antes de ser detido pela PM.
Na sequência, ele foi encaminhado à 10ª Central de Flagrantes de Cascavel, onde ficou à disposição das autoridades.
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