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FATALIDADE

Morador morre com tiro acidental enquanto matava galinhas em casa no PR

Espingarda escapou das mãos da vítima e acabou disparando após atingir o chão

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 18:52:59 Editado em 18.05.2026, 18:52:50
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Morador morre com tiro acidental enquanto matava galinhas em casa no PR
Autor Testemunhas relataram que dois homens manuseavam a espingarda no momento do acidente - Foto: Arquivo/SESP

Um homem de 35 anos morreu com um tiro acidental na tarde desta segunda-feira (18) na Vila Margarida, em Ponta Grossa (PR). A vítima manuseava uma espingarda artesanal no quintal de uma residência enquanto realizava o abate de galinhas para o almoço quando a arma caiu no chão e efetuou um disparo contra o pescoço.

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A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, encontrou socorristas do Samu realizando o atendimento. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado no local.

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Testemunhas relataram que dois homens manuseavam a espingarda no momento do acidente. Em um momento de descuido, a arma escapou das mãos e disparou ao atingir o chão. A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis e apurar as circunstâncias da ocorrência.

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acidente doméstico espingarda artesanal notícias locais POLICIA MILITAR Ponta Grossa Tiro acidental
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