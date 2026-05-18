Morador morre com tiro acidental enquanto matava galinhas em casa no PR

Um homem de 35 anos morreu com um tiro acidental na tarde desta segunda-feira (18) na Vila Margarida, em Ponta Grossa (PR). A vítima manuseava uma espingarda artesanal no quintal de uma residência enquanto realizava o abate de galinhas para o almoço quando a arma caiu no chão e efetuou um disparo contra o pescoço.

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A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, encontrou socorristas do Samu realizando o atendimento. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado no local.



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Testemunhas relataram que dois homens manuseavam a espingarda no momento do acidente. Em um momento de descuido, a arma escapou das mãos e disparou ao atingir o chão. A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis e apurar as circunstâncias da ocorrência.