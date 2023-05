Morador mata invasor durante tentativa de assalto a residência no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O morador, vítima da tentativa de assalto, é CAC

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma tentativa de assalto em uma residência na manhã deste sábado, 06, em Maringá, na região norte do Paraná. Thiago Miguel Sobrinho, de 27 anos, morador de Sarandi, foi morto após invadir e tentar assaltar uma casa no Jardim Pinheiros.

continua após publicidade .

O comparsa dele foi atingido no braço, conseguiu fugir, mas foi preso horas depois. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os homens foram baleados pelo dono da casa.

- LEIA MAIS: Mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em área rural no Paraná

continua após publicidade .

O morador, vítima da tentativa de assalto, é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), e atirou contra os suspeitos. Thiago foi atingido e morreu na hora. De acordo com vizinhos, o segundo suspeito também teria sido atingido no braço e conseguido fugir, mas na sequência foi localizado no Conjunto Habitacional Requião e preso por uma equipe da Polícia Militar.

O morador, autor dos disparos, foi até a delegacia para ser ouvido pelo delegado plantonista, e em seguida foi liberado pela autoridade policial. A arma utilizada, uma pistola Glock .40, está registrada junto aos órgãos responsáveis.

O corpo do assaltante que morreu foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News