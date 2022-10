Morador leva susto ao encontrar cobra de 1,5 metro no quintal de casa

Da Redação

A serpente estava no jardim da residência

O morador de uma residência levou um susto ao encontrar uma cobra de aproximadamente 1,5 metro no quintal de casa, em Nova Londrina, no noroeste do Paraná. A serpente estava no jardim da residência.

O proprietário do imóvel, Mario Sonsim, concedeu uma entrevista à equipe do g1 e disse que seu vizinho o alertou sobre a visita inesperada. "Meu Vizinho me ligou dizendo que viu a cobra no meu quintal. Eu fui correndo pra casa". Sonsim disse ainda que assim que chegou acionou a Defesa Civil, na última quarta-feira (5).

Assim que a equipe da Defesa Civil chegou no local, se deparou com a cobra recuada no canto do muro.

Depois de ser capturada, a serpente, que é da espécie Philodryas patagoniensis, mais conhecida como papa-pinto, foi devolvida à natureza, em um local longe da cidade.

A cobra, que tem uma coloração marrom-acinzentada, não é venenosa e geralmente se alimenta de aves e roedores.

fonte: Defesa Civil O animal foi devolvido à natureza

