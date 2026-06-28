Morador leva susto ao dar de cara com onça de 75 kg embaixo de varal no Paraná

Uma onça-pintada de 75 quilos foi capturada na manhã deste domingo (28) após se esconder no quintal de uma residência na região da Gleba Guarani, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O animal, que buscou abrigo debaixo de um varal de roupas, foi sedado e resgatado em uma operação que mobilizou agentes da Polícia Militar Ambiental e pesquisadores do Projeto Onças do Iguaçu, exigindo o bloqueio das ruas do entorno para garantir a segurança da vizinhança e do próprio felino.

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O susto maior ficou por conta do morador Jhonatan Bruno Salvador. Ele relatou que a esposa ouviu um forte estrondo no portão, o que o fez pensar que se tratava de uma tentativa de assalto. Ao abrir a porta para verificar, deparou-se com a onça, que chegou a bater a cabeça na estrutura. Temendo um ataque, o morador correu para o quarto e, ao acionar o resgate, precisou sussurrar para não assustar o animal que permanecia acuado do lado de fora.

De acordo com Yara Barros, coordenadora executiva do Projeto Onças do Iguaçu, o felino adulto foi contido com sucesso e encaminhado ao Refúgio Biológico da Itaipu, onde passará por exames clínicos detalhados. A previsão é que a onça permaneça em observação no local por cerca de dois dias para se recuperar da sedação, até que a equipe técnica defina a área mais adequada para a soltura.

A principal suspeita dos especialistas é de que o macho seja o mesmo animal flagrado circulando por uma área urbana da cidade na manhã de sábado (27), nas proximidades do bairro Parque da Lagoa. A hipótese dos pesquisadores é que a onça tenha saído de seu habitat natural em uma área de mata, acabou se perdendo e adentrou o perímetro urbano de Foz do Iguaçu.

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